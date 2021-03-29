Москва, 29 марта, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Сложившаяся в Суэцком канале ситуация с блокировкой морского пути практически не коснулась поставок российской нефти. Об этом журналистам заявили в Минэнерго РФ.

Нефтяной танкер

«Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки», — заявили в министерстве.

Отмечается также, что Россия имеет уникальное географическое положение в мире, что даёт стране «естественные преимущества» на мировом рынке энергетики в сфере доступа к ключевым рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров топливно-энергетического комплекса: «Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод «Дружба», нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы «Ямал-Европа», «Северный поток», «Сила Сибири» и «Турецкий поток», обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов».