Магадан, , 09:20 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки лабораториями выдан лишь один положительный тест на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего на 29 марта зарегистрировано на Колыме 8373 носителя коронавируса, из них выздоровели 8147 человек, 99 пациентов скончались от осложнений.

Смертельных случаев на Колыме уже давно не фиксируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в самое отдаленное село Магаданской области Ямск 29 марта доставили вакцину «Спутника V» — здесь ещё не проводилась иммунизация, так как добраться до населённого пунта можно только на вертолёте.