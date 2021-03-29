Токио, , 09:22 — REGNUM Юго-западную часть основной территории Японии 29 марта накрыло гигантское облако мельчайшего песка. Об этом 29 марта предупреждает метеорологическое управление страны.

В связи с этим выпущено официальное предупреждение об ухудшении видимости на дорогах, в связи с чем водителей транспортных средств призывают к соблюдению максимальной бдительности.

При этом облако песка из пустынных районов Китая и Монголии приносит на территорию Японии устойчивый западный ветер и на данный момент оно достигло японских островов Кюсю и Сикоку. Ожидается, что к 30 марта песок доберется северо-восточной части Японии, включая остров Хонсю, на котором находится Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта властями Китая были введены повышенные меры безопасности из-за сильной песчаной бури, обрушившейся на город Пекин.