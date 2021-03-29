Батайск, Ростовская область, , 09:16 — REGNUM Критическая ситуация сложилась на кладбище вблизи коттеджного посёлка Красный сад в Батайске Ростовской области. Грунтовые воды не позволяют проводить похороны, затапливая могилы.

Новый участок кладбища был присоединён недавно, пишет «Батайское время». Несколько похоронных церемоний оказались под угрозой срыва из-за прибывающей воды, заполняющей могилы метровой глубины в считанные минуты. При этом, согласно санитарным требованиям, глубина могилы должны быть не менее 1,5 метра.

Коммунальные службы пообещали в экстренном порядке направить на кладбище машину с помпой.