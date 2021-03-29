Иркутск, , 09:15 — REGNUM В Сибирском федеральном округе, согласно рейтингу РИА «Новости» самой высокой средней зарплатой в малых и средних населенных пунктах может похвастаться Иркутская область: за последний год она выросла на 9,2% и составила 47,8 тыс. руб — что почти соответствует средней зарплате жителя Иркутска.

Второе место зарплатного рейтинга в Сибири занимаем Томская область (45,3 тыс. руб), третье — Красноярский край (44,7 тыс. руб).

«Два Алтая» оказались в аутсайдерах. Республика Алтай заняла 71 место в общероссийском рейтинге (27,9 тысяч рублей), Алтайский край — 74 место (26,3 тысячи рублей).

В исследовании использовались данные Росстата на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2019 и 2020 годы с учетом выплаты НДФЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края (включая малое предпринимательство) составила 28 821 рубль. При этом отмечалось, что это на 6,5% выше соответствующего периода 2020 года.

Но если посмотреть более раннюю информацию, то можно узнать, что в январе-декабре 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 29 983 рубля.

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