Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена занимается разработкой нового плана по защите электроэнергетической сферы страны от кибератак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается что, 16 марта заместитель помощника Байдена по нацбезопасности Энн Нюбергер и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм обсудили соответствующий вопрос с представителями отрасли.

По данным агентства, в план входит новая стратегия сотрудничества с компаниями по предотвращению взломов, его представят в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США к служебным камерам видеонаблюдения компании Verkada Inc, обеспечивающим безопасность компаний, больниц, школ, тюрем и полицейских департаментов, подключились неизвестные хакеры. Доступ к прямым трансляциям с камер видеонаблюдения и к архиву записей хакеры смогли получить с помощью якобы найденных в интернете логина и пароля к аккаунту суперадминистратора.