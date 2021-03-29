Джакарта, , 09:14 — REGNUM Глава округа Индрамаю Нина Агустина подтвердила, что в настоящее время пожар на нефтеперерабатывающем заводе Балонган в Индрамаю постепенно тушится, сообщает CNN Indonesia.

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По словам главы округа, площадь пожара начала уменьшаться, и процесс тушения проводится таким образом, чтобы огонь не распространился на жилые районы.

«Огонь начинает гаснуть, площадь возгорания становится всё меньше», — отметила Нина Агустина.

Компания Pertamina прямо попросила помощи в тушении пожара на их горящем нефтеперерабатывающем заводе. По этой причине правительство округа Индрамаю немедленно оказало помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвой пожара на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании Pertamina, стала 100-летняя женщина.

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