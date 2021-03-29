Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM В Екатеринбурге приставы вычислили задолжавшего 1,3 млн рублей горожанина по объявлению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Было обнаружено, что человек владеет автомобилем BMW X5. Мужчина игнорировал исполнения решения суда о выплате долга по кредиту. Горожанин не проживал по месту прописки и скрывался от приставов.

Позже должник выставил объявление о продаже сабвуфера на одном из сайтов. Пристав под видом покупателя договорился о встрече. Горожанину вручили требование о предъявлении автомобиля для описи. Пока иномарка оставлена мужчине на ответственное хранение.

«По договоренности должника со взыскателем, мужчина должен в течение 10 дней со дня ареста машины погасить задолженность. В противном случае, автомобиль будет изъят, направлен на оценку, а в дальнейшем передан на реализацию в ТУ Росимущества», — уточнили в УФССП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее приставы нашли автомобиль, который был незаконно отнят у горожанки и спрятан в большом сугробе.

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