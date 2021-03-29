Ижевск, , 09:13 — REGNUM На дополнительных выборах депутата Госсовета Удмуртии по Рабочему одномандатному округу №8 в Ижевске победил представитель «Единой России» Андрей Денисов — заместитель гендиректора ООО «КОМОС ГРУПП» по правовым вопросам. По данным портала ЦИК Удмуртии, его поддержали 1350 жителей или 49,92% из 2704 пришедших на участки избирателей.

Александр Перевощиков от КПР набрал 835 голосов или 30,88%, Андрей Максимов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — 208 голосов или 7,69%, Сергей Громов от «Справедливой России» — 195 голосов или 7,21%, Алексея Кузнецова из ЛДПР поддержали 116 человек или 4,28%.

По данным ЦИК республики на 18:00 явка составила 5,68%.

ИА REGNUM напоминает, дополнительные выборы депутата регионального парламента состоялись 28 марта. В Ижевске для голосования работали 24 избирательных участка.

Мандат стал вакантные в связи с кончиной в сентябре 2020 года депутата Зои Степновой.