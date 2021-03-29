Ташкент, , 09:13 — REGNUM В центре Ташкента правоохранительные органы задержали 12 человек, которые напали на двух молодых людей, заподозренных в причастности к ГГБТ-сообществу. Об этом 28 марта сообщили в ГУВД Ташкента.

Инцидент произошел 28 марта в 15:00 (13:00 мск). Четверо молодых людей заподозрили девушку и парня в принадлежности к ЛГБТ-сообществу и попытались их избить. Позже к драке присоединились еще около 20 человек.

В ГУВД сообщили, что правоохранителям удалось защитить двух молодых людей. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 277 УК Узбекистана («Хулиганство»).

Заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров сообщил, что правоохранители задержали около 70 человек.