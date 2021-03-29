Дамаск, , 09:12 — REGNUM Военно-транспортная авиация, которая круглосуточно работает на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, находится под постоянным прикрытием. Безопасность каждого такого полёта обеспечивается как с земли системами ПВО, так и с воздуха — ударными вертолётами Ми-35. Об этом сообщил пилот ВКС России Александр Титов.

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«Мы обеспечиваем прикрытие от огневого воздействия — мы закрываем своим вертолётом транспортные самолёты, в них находятся и пассажиры и техника», — уточнил пилот.

Он пояснил, что в воздухе уделяется основное внимание обстановке вокруг аэродрома, происходящему в полях, садах, на сельских дорогах. По его словам, современная техника, оснащённая новейшей электроникой, позволяет выполнять боевые задачи и днём, и ночью, в любых метеорологических условиях.

«Для ночной работы у нас есть специально адаптированные очки ночного видения, предназначенные для выполнения ночных задач», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы удары ВКС России и Сирийской арабской армии уничтожили или повредили большое количество техники и контрабанды на сотни миллионов долларов. Также ВКС России разбомбили хранилища контрабандной нефти компании «Ватад Петролеум». Эту компанию при непосредственном руководстве иностранных спецслужб учредили полевые командиры группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).