Пермь, , 09:18 — REGNUM Член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк заявила о выходе из ЛДПР. Причинами, по ее словам, стали негативная атмосфера в пермском отделении, надменное отношение регионального руководства к активистам и даже депутатам, а также стыд за высказывания лидера партии в публичном пространстве.

«Пять лет я была членом партии ЛДПР. И сегодня с радостью покидаю ее и сдаю партбилет», — оставила запись на своей странице в соцсети Ирина Форсюк.

Она отметила, что личные убеждения и идеи рядовых партийцев в ЛДПР никого не интересуют. За годы членства в партии стало очевидно, что идеальный активист ЛДПР — тот, кто слепо кивает и громко аплодирует любому, даже самому странному заявлению Владимира Жириновского.

«"Партийное обновление», «ставка на молодёжь» и прочие многообещающие лозунги за пять лет так и остались лишь красивыми словами. Проходные места в партийных списках заготовлены для пожилых толстосумов из нефтегазового и ресторанного бизнеса, которых между выборами в партии не видно и не слышно», — сказала Форсюк.

Она подчеркнула, что ассоциироваться с командой регионального отделения ЛДПР нет никакого желания: «Пойду в свободное политическое плаванье, бороздить просторы личных независимых инициатив».

Напомним, ранее о выходе из ЛДПР заявил депутат Пермской гордумы Илья Лисняк.

Лидер регионального отделения ЛДПР Олег Постников отказался комментировать выход из партии двух человек, назвав его ординарным событием.

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