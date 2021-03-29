Сан-Диего, США, , 09:12 — REGNUM Проведение первого с начала пандемии международного фестиваля индустрии развлечений и комиксов Comic-Con International намечено на конец ноября 2021 года в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом 29 марта сообщают организаторы фестиваля на сайте данного мероприятия.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Мы рассчитываем на то, что к осени ситуация позволит проводить массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие запланировано на 26−28 ноября и будет проходить во время выходных после Дня благодарения. Вместе с тем, как правило, фестиваль Comic-Con проходит в летнее время и на протяжении не менее четырех дней.

При этом известно, что фестиваль традиционно будет проходить в Выставочном центре Сан-Диего (San Diego Convention Center), однако еще не ясно, какими будут ограничения по его посещаемости и каким образом последнее повлияет на продажу билетов.

«Мы надеемся, что это позволит улучшить наше финансовое положение и ознаменует начало постепенного возвращения к более масштабным мероприятиям в 2022 году», — заявил представить организации Comic-Con International Дэвид Гланзер.

Отметим, весной 2020 года организаторы фестиваля отменили данное мероприятие из-за пандемии коронавирусной инфекции. Comic-Con International является крупнейшим международным фестивалем комиксов, фильмов, мультипликации и телесериалов в жанре фантастики.