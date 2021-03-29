Магадан, , 09:12 — REGNUM В самое отдаленное село Магаданской области Ямск 29 марта доставили вакцину «Спутника V» — здесь ещё не проводилась иммунизация, так как добраться до населённого пунта можно только на вертолёте, пишут «Вести Магадан».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

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Привести раньше вакцину в село не позволяли погодные условия — на Колыме бушевал циклон.

При этом на борту вертолёта не только вакцина, но и продукты питания и другие вещи, необходимые сельчанам.

Медики в Ямске работают вахтовым методом, месяц через месяц.

Накануне село занесло снегом, местные жители, у кого есть снегоходы, приехали к трапу. Всего зарегистрировано 135 жителей, на зиму здесь остались около 60. В первой партии 30 доз вакцины. Коронавирус здесь ни разу не был выявлен, но прививаться местные будут — скоро начнётся туристический сезон, а также рыбный промысел.

Колыма лидирует по темпам вакцинации в стране. Одну прививку уже получил каждый десятый взрослый житель.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, которые действуют в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, могут быть сняты уже менее чем через полгода. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.