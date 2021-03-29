Уфа, , 09:07 — REGNUM 44 части магнитного конструктора проглотил ребенок в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба детской больницы в Стерлитамаке.

«Буквально на днях произошёл уже не первый случай — ребёнок проглотил 44 части магнитного конструктора», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что врачи провели полостную операцию и удалили магниты из кишечника. Сейчас малыш проходит лечение в детском хирургическом отделении. Такая операция предполагает длительное восстановление.

Врачи напоминают родителям, что для своих детей необходимо выбирать игрушки по возрасту, и даже в этом случае не нужно оставлять ребенка без присмотра, поскольку несовершеннолетние, особенно это касается детей до трех лет, очень любят засовывать себе в рот, уши, нос, мелкие предметы.

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