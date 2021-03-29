Мадрид, , 09:04 — REGNUM Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии по футболу Давид Алаба может стать игроком мадридского «Реала». Об этом 29 марта сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, Алаба в летнее межсезонье подпишет контракт с «Реалом», который будет рассчитан на четыре года.

Ранее 28-летний футболист объявил, что не будет продлевать контракт с «Баварией» и летом покинет команду в статусе свободного агента.

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