Москва, , 09:02 — REGNUM Планируют поменять род трудовой деятельности 47% работающих жителей России. Об этом свидетельствует исследование сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги».

За последний год кардинально сменили профессию 23% опрошенных. Основная причина смены работы дня большинства (48%) — желание больше зарабатывать. Появилось желание заняться другой интересной работой у 24% опрошенных, возникла необходимость в гибком графике работы 1 23%.

Решили сменить профессию из-за отсутствия привлекательных вакансий по их специальности на рынке труд 20%. Стали фрилансерами 18%. Подтолкнуло сменить профессию желание работать на себя ещё 12%.

Опрос проведён в марте 2021 года. Опрошены 9000 жителей во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году самыми востребованными профессиями станут медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы.

Читайте подробнее: Экономист оценил шансы граждан РФ найти новую работу в 2021 году