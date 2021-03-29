Тбилиси, , 09:05 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе госпитализирован с диагнозом кохлео-вестибулярная дисфункция ишемического генеза. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба мэрии столицы Грузии.

Сообщается, что Каладзе проходит лечение в отделении нейротологии Национального центра аудиологии. Его состояние стало улучшаться.

«Мэр столицы чувствует себя лучше, динамика лечения положительная. Каха Каладзе продолжает лечение в клинике, работает удалённо и скоро вернётся к обычному режиму», — говорится с сообщении.

Стоит отметить, что Каладзе сообщил о своей госпитализации из-за проблем с кровоснабжением мозга 26 марта. В СМИ заметили, что он до этого около недели не появлялся на публике.