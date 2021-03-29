Кемерово, , 08:59 — REGNUM В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения с опасными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, на территории цинкового завода с июля 2015 года по декабрь 2016-го складировались экологически опасные производственные отходы предприятия — почвогрунт.

«Почвоведческой и экологической экспертизами установлено, что объем экологически опасного грунта составляет более 39 тысяч кубических метров, а в его составе имеются опасные химические вещества, которые в значительной степени превышают предельно допустимые концентрации», — отметили в управлении.

В рамках расследования дела будут установлены люди, ответственные за размещение опасного грунта в непредназначенном для этого месте. Кроме того, следствие будет добиваться ликвидации почвогрунта. Контролирующие органы уже уведомлены для принятия соответствующих мер.