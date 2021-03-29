Саратов, , 09:00 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 29 марта общее число заболевших COVID-19 достигло 54 478 человек, за сутки выявлены 156 новых случаев заражения. Накануне заболели 154 человека. Выздоровели с начала пандемии 49 164 пациента, или 90,2%, за сутки — 163 человека. Всего скончались 798 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день зарегистрированы 55 случаев заражения, в Энгельсском — 16, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония выявлена у 64 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 марта было выявлено 1517 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 571 309 случаев.

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