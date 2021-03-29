Владикавказ, , 08:57 — REGNUM В Северной Осетии выявлен факт хищения денежных средств из казны на сумму более 21 млн рублей. В хищении подозревают чиновницу одного из учреждений региона, которая оформляла документы на выплату льгот. Она разработала преступную схему и в течение трех лет клала в карман государственные деньги.

Факт хищения был установлен сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД. Как оказалось, злоумышленница занимала пост начальника отдела учреждения. Она находила подставных лиц из числа своих знакомых и оформляла на них опекунство для граждан, которым полагались льготы на оплату электроэнергии, газа и водоснабжения. Знакомые не подозревали о намерениях чиновницы, а она присваивала обналиченные таким образом денежные средства.

«Женщина вносила ложные сведения, на основании которых на расчетные счета банковских карт, которыми она завладела путем обмана, на протяжении трёх лет поступали денежные средства», — сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По факту хищения многомиллионной суммы возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщине как должностному лицу грозит за совершение этого преступления до шести лет лишения свободы.