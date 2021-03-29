Варшава, , 08:55 — REGNUM В Польше в настоящее время наблюдается нехватка плазмы от людей, перенесших COVID-19. В ней содержатся антитела, которые при переливании могут стать полезны тем, кто переносит COVID-19 в тяжелой форме. Об этом сообщил директор Белостокской станции донорства крови в Польше, консультант в области клинического переливания крови Пётр Радзивон в интервью Polskie Radio 24.

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«В декабре прошлого года мы смогли сделать хорошие накопления плазмы. Но сейчас ситуация изменилась. Из-за третьей волны очень многим понадобилась плазма с антителами, и большой запас, который у нас был, почти израсходован. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто выздоровел от коронавирусной инфекции, прийти к нам и сдать плазму, потому что она может скоро совсем исчезнуть», — заявил Радзивон.

Он напомнил, что к настоящему моменту лишь 48 тысяч человек сдали свою кровь с антителами от COVID-19. Радзивон также заявил, что вероятный дефицит плазмы, по его сведениям, характерен не только для Белостокской станции донорства крови, которую он возглавляет, но и для других станций в разных регионах Польши.

«В потреблении плазмы наблюдаются большие скачки. Сейчас спрос на них растет очень быстро, и когда мы запасы после второй волны, мы не предполагали, что третья волна пандемии будет столь масштабной», — заключил он.