Джакарта, , 08:54 — REGNUM Жертвой пожара на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании Pertamina, стала 100-летняя женщина, сообщает CNN Indonesia.

Помимо 100-летней жительницы по имени Тиа, в записях регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями числятся погибшие в возрасте 90 и 80 лет.

Сообщается также о гибели двоих подростков в возрасте 13 лет.

Предположительно пожар, в результате которого погибли 28 человек, был вызван утечкой газа. Полиция продолжает расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в отделении неотложной помощи больницы Индрамаю в Индонезии заявили, что при пожаре на НПЗ шесть человек получили ожоги 50−70% поверхности тела.

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