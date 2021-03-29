Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM В Свердловской области рассмотрят новый законопроект о комплексном развитии территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Проект закона предусматривает, что входящие в программу реновации объекты будут отражены на схемах территориального планирования и генеральных планах. Для этого будут внесены изменения в существующий свердловский закон «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования».

«В законе предусмотрено проведение общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа, и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию», — отметила спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Кроме того, перед включением дома в программу реновации будут проводиться общие собрания собственников жилых домов, напомнили в Заксобрании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе приняли «рамочный» закон о реновации. Документ уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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