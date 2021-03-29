Усть-Канский район, Алтай, , 08:51 — REGNUM В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса вновь опустился до однозначных величин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения (накануне было выявлено пять случаев).

Диагноз подтвердился у четырёх жителей Усть-Канского района, а также жителей Горно-Алтайска и Майминского района. Таким образом, всего за время пандемии в регионе выявлено 16 650 случаев заражения. Из них к настоящему времени выздоровели от коронавируса 16 252 человека.

«Ранее в регионе зарегистрировано 219 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 199 — от COVID-19, 20 — от иных причин», — отметили в оперштабе.