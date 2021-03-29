Сеул, 29 марта, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В сети обнародованы рендеры бюджетного седана Hyundai Solaris в премиальном тюнинге. Изображения авто размещены на портале «Колеса.ru».

«Колеса.ru» Седан Hyundai Solaris в премиальном тюнинге

Стоит отметить, что Solaris в России всегда позиционировался как бюджетное авто и никогда не предлагался в спортивных версиях. Впервые концепт этого автомобиля был представлен на Московской автомобильной выставке в августе 2010 года. Позже его серийная версия стала преемником седана Accent.

На данный момент компания производит модель второго поколения. В прошлом году она пережила рестайлинг. Solaris часто используется в эконом-такси и каршеринге, а по итогам продаж в феврале нынешнего года он попал в ТОП-25 самых покупаемых машин в РФ.

Ранее компания Hyundai представила в РФ новую спецверсию кроссовера Santa Fe под названием Calligraphy. Для модели предусмотрены девять вариантов цвета кузова. Сиденья в автомобиле обтянуты премиальной кожей Nappa, а потолок отделан замшей.

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