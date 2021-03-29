Пенза, , 08:59 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии жертвами коронавируса, по информации на 29 марта, стали 522 человека. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Среди погибших — мужчины 1947 и 1965 годов рождения, а также 68-летняя женщина. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM 26 марта, в Пензенскую область с начала старта прививочной кампании от COVID-19 поступило 52 332 дозы вакцины, очередная партия пополнила общее количество на 6,4 тыс. доз.

Читайте также: В Пензенской области привились от COVID-19 около 44 тыс. жителей