Абакан, , 08:49 — REGNUM По состоянию на утро 29 марта в Хакасии первую дозу вакцины от COVID-19 получили 20 830 человек, привился полностью, получив обе дозы вакцины, 16 351 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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По словам главы республиканского минздрава Олега Ананьевского, с 25 по 29 марта в регион поступило 5300 доз вакцины, на остатке находятся более 3000 тысяч доз. Следующая поставка планируется 2 апреля — 2200 доз.

«На следующей неделе по плану должно прийти ещё 6,5 тысячи доз», — отметил министр.

Стартовала работа выездных прививочных бригад. Они выезжают в крупные организации, а также в отдалённые населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 826 человек, выздоровели 21 055 человек.

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