Петропавловск-Камчатский, , 08:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали около восточного побережья Камчатки сейсмологи. Об этом 29 марта сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы рано утром 29 марта по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 205 км в юго-восточном направлении от райцентра Усть-Камчатск. Очаг располагался на глубине 29,5 км под морским дном.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта два землетрясения магнитудой 4,7 произошло в акватории Камчатского залива.