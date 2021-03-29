Самара, , 08:51 — REGNUM Пожар на станции техобслуживания тушили в селе Тимофеевка Самарской области. Об этом 29 марта сообщают очевидцы в группе «В Тольятти» в социальной сети.

По их словам, пожар на станции технического обслуживания в селе Тимофеевка вспыхнул в ночь на 29 марта. Во время пожара слышались взрывы, сообщают очевидцы и добавляют, что в результате сгорели семь автотранспортных средств.

По информации некоторых СМИ, которые ссылаются на пресс-службу МЧС по региону, огонь прошелся по площади 380 кв. метров. По тревоге были подняты 40 огнеборцев на 14 единицах техники. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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