Владивосток, , 08:53 — REGNUM В Приморье на дорогах и в населённых пунктах в 2021 году установят 63 радара в местах частых нарушений ППД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В 2020 году специалисты работали на установке дополнительных дорожных знаков, искусственных неровностей перед пешеходными переходами, шумовых полос, пешеходных и дорожных ограждений, наносили разметки. Работы выполнены на 21 аварийно опасном участке дорог, ещё на более 20-ти закончат в апреле. Дополнительно обследованы ещё 13 мест концентрации ДТП.

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморье за несколько лет отремонтированы более 200 км дорог с установкой всей необходимой дорожной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах Удмуртии по итогам 2020 года выявлено 46 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, что на десять опасных участков меньше чем в прошлом году.