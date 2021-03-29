Москва, , 08:48 — REGNUM Ограничения, которые действуют в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, могут быть сняты уже менее чем через полгода. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, уже к концу лета в стране при нынешних темпах вакцинации российских граждан может формироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Тогда можно будет говорить об отмене ограничений.

Путин сослался на специалистов, которые говорят, что ограничения можно будет снимать «после того, как будет создан популяционный иммунитет».

«Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — отметил глава государства.

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Президент РФ также отметил, что все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие: эффективные, надёжные и безопасные. При этом он не стал раскрывать, какой именно из российских вакцин он привился, подчеркнув, что каждый человек должен сам выбирать препарат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае массовой вакцинации от COVID-19 к осени 2021 года в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений.