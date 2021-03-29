Москва, , 10:31 — REGNUM Министерство финансов России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) подготовили предложения для устранения нарушения правил использования контрольно-кассовой техники (ККТ) недобросовестными предпринимателями на розничных рынках. Об этом 29 марта сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов.

Кроме того, отсутствует «прослеживаемость» товаров, из-за чего невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж.

«В результате осуществляется продажа нелегальной/санкционной, а также контрафактной продукции, что может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

Задачу усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках поставил президент России Владимир Путин, поскольку в их деятельности были выявлены существенные нарушения, напомнили в Минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, правила применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках планируют ужесточить Федеральная налоговая служба совместно с Министерством финансов РФ. Данную инициативу выдвинул глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, осуществление госконтроля за деятельностью на рынках показало незаинтересованность, а часто и сопротивление арендаторов и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли.

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