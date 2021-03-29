Сомбатхей, , 08:47 — REGNUM Защитник московского «Спартака» Павел Маслов заработал два пенальти в ворота молодёжной сборной России за девять минут матча с командой Франции.

На 15-й минуте нападающий сборной Франции Одсонн Эдуард на левом фланге пошёл в обыгрыш между Павлом Масловым и Денисом Макаровым. Оба российских игрока фолили, но после фола Маслова Эдуард упал и заработал пенальти, который сам же и реализовал.

А на 24-й минуте форвард французской команды Амин Гуири пробил по воротам Александра Максименко. Мяч попал в руку Маслову, что привело к назначению второго пенальти и желтой карточке защитнику. Из-за этого он пропустит матч третьего тура с Данией. Второй 11-метровый реализовал полузащитник Нанитамо Иконе

На сегодняшний день в группе С лидирует сборная Дании с шестью очками. Далее идут команды Франции и России, у которых по три очка. Сборная Исландии очков не набрала.