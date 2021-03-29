Нур-Султан, , 08:47 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил Ахметжана Есимова за деятельность на посту главы фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», сообщили в пресс-службе Назарбаева.

Экс-президент отметил, что под руководством Есимова фонд вошел в топ-20 международных фондов. Назарбаев отметил, что Есимов также эффективно решал поставленные задачи и на других государственных должностях.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что преемник Ахметжана Есимова на посту руководителя фонда «Самрук-Казына» будет объявлен 29 марта. Агентство «КазТАГ» сообщило, что 70-летний Есимов уходит с должности на пенсию.