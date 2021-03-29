Кызыл, , 08:44 — REGNUM По факту трагической аварии в Улуг-Хемском районе Тувы, унёсшей жизни четырёх человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили корреспоненту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как отмечается, на место аварии выехал прокурор района. На 901 км трассы Р-257 «Енисей» около 12 часов столкнулись ВАЗ-2110, в котором находилось пять человек и УАЗ «Хантер» с тремя людьми. В результате погибли четверо пассажиров легкового автомобиля, в том числе 1 несовершеннолетний ребенок.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, во время аварии шёл снег, ограничивавший видимость. По предварительным данным, 58-летний водитель «УАЗ Хантер» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в ВАЗ-21 104.

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