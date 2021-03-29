Пермь, , 08:43 — REGNUM Проведение XX Молодежных Дельфийских игр, который запланированы на 21−26 мая в Перми, оценили в почти 43,2 млн рублей. Аукцион объявлен. Заказчиком услуг является Центр по реализации проектов в сфере культуры Пермского края.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, Дельфийские игры России организуют на базе 22 учреждений культуры и образования столицы Прикамья. Победитель аукциона будет должен организовать питание, проживание участников и жюри конкурса, а также подготовить и оформить площадки проведения Дельфийских игр, приобрести сувениры и награды. Сувенирами должна стать продукция, ассоциирующаяся с Пермским краем.

Заявки для участия в аукционе принимают до 19 апреля. Конкурс состоится 22 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми с 21 по 26 мая пройдут XX молодёжные Дельфийские игры России. В них примут участие около 2 тыс. человек, среди которых 1,5 тыс. детей. Пермский край представит команда из 400 участников.

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