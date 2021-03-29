Салехард, , 08:43 — REGNUM Ямал стал безусловным лидером по уровню средних зарплат в небольших населённых пунктах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Средняя зарплата в малых населённых пунктах ЯНАО составила 99,1 тыс. рублей. В 2020 году она увеличилась на 10,7% и чуть меньше, чем в крупных городах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Но, как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с начала 2021 года стоимость бензина выросла в среднем на 6,7% и в среднем реализуется по цене 51,5 рублей за литр. А цены на овощи, фрукты, куриные яйца, хлеб и мясо выросли на некоторые товарные позиции на 9 — 15%.

Соседний Ханты-Мансийский округ занял по уровню зарплат в малых населённых пунктах четвёртую строчку рейтинга. Там жители в среднем получают 73 тыс. рублей в месяц.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА «Рейтинг» по данным Росстата. Зарплаты приведены с учётом выплаты НДФЛ.

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