Москва, , 08:41 — REGNUM В московские онкологические центры поступит 415 единиц новой современной медицинской техники для амбулаторной помощи больным, сообщается на портале мэра столицы

Новейшая техника позволит повысить качество диагностики и лечения онкозаболеваний. В столичных клиниках продолжится внедрение нового стандарта онкологической помощи.

Современная техника — КТ, МРТ, маммографы, рентгенодиагностические аппараты, аппараты УЗИ и эндоскопическое оборудование — будет поступать в онкоцентры Москвы постепенно с 2021 по 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, В России за последние пять лет возросло количество онкобольных.

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