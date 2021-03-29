Бразилиа, , 08:44 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 44,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 44 326 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 12 534 688.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1656 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 312 206.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 912 941 человек вылечился от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 85 948 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.