Джакарта, , 08:40 — REGNUM По меньшей мере шесть человек получили серьезные ранения в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Балонгане, округе Индрамаю в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

В отделении неотложной помощи больницы Индрамаю заявили, что шесть человек получили ожоги 50−70% поверхности тела. Ещё 23 человека получили легкие травмы.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел в понедельник утром, 29 марта 2021 года. Для тушения пожара на месте задействовано 12 пожарных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтеперерабатывающий завод в Индонезии, где произошел пожар, является государственным активом, который играет важную роль для экономики страны.

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