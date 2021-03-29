Киев, , 08:42 — REGNUM Принятая на Украине стратегия «возвращения» Крыма обречена на провал, поскольку её осуществление возложено на правительство страны. Об этом написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии кабмину. Всё «утонет» в нашей бюрократии», — сказано в сообщении.

Климкин отметил, что правительство Украины, к примеру, не может координировать работу спецслужб, поэтому, по его мнению, за координацию и выполнение стратегии должен отвечать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил о планах правительства Украины выдворить за пределы Крыма 500 тыс. человек вскоре после «возвращения» полуострова.

В Крыму заявление украинского чиновника назвали «истерикой русофоба».

Напомним Украина утратила Крым в 2014 году вскоре после госпереворота в Киеве. Жители полуострова не признали новое правительство Украины и провели референдум, по итогам которого Крым вошёл в состав России. Киев, в свою очередь, не признал итоги референдума и продолжает считать Крым территорией Украины.

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