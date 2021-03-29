Москва, , 09:01 — REGNUM С мошенничеством в сфере покупок через интернет столкнулись за последний год 11% жителей России. При этом 7% потеряли свои деньги, и только 4% смогли их вернуть, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ.

Большинство участников опроса — 61% — полагает, что бороться с недобросовестными интернет-продавцами должны правоохранительные органы. Ещё 11% опрошенных считают, что покупатели сами должны быть внимательными, и рассчитывать им стоит в первую очередь на себя.

Ещё 13% считают, что противостоять мошенникам должны главным образом провайдеры, а 12% — что маркетплейсы, сообщает RT.

В НАФИ уточнили, что мошенничество в области интернет-торговли может быть разным. Это недоставка товара, неоплата покупки, фишинг, скам. Злоумышленники могут представиться продавцами или покупателями на известных онлайн-площадках, а также действовать через сайты-подделки.

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