Ижевск, , 08:38 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 марта прививку от коронавируса сделали 42 475 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 30 331 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За выходные дни были впервые вакцинированы 429 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1110 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на указанную дату в Удмуртии провели 963 224 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3163 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3429 исследований.