Миасс, Челябинская область, , 08:37 — REGNUM В Миассе Челябинской области закончено расследование против жительницы 1981 года рождения. Ей вменяют незаконный оборот немаркированной табачной продукции, сообщает региональное УМВД.

По данным следователей, женщина хранила товар в гаражном боксе и частном доме в центре Миасса. А распространяла она его в двух киосках. Силовики изъяли у неё табачных изделий на более 1,5 млн рублей.

Женщина была под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет колонии. Уголовное дело уже передано в суд.