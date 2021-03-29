Сеул, , 08:47 — REGNUM Сегодня, 29 марта, в Южной Корее начинаются выплаты в рамках четвертого этапа оказания экстренной помощи владельцам малого бизнеса, пострадавших от карантинных ограничений. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

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По их словам, размер финансовой помощи индивидуальным предпринимателям и владельцам малого бизнеса составит от одного до пяти миллионов вон (~$880 — $4400).

Известно, что на прошлой неделе были отобраны порядка 2,7 млн получателей помощи, подтвердивших факт падения продаж налоговыми документами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло закон о четвёртом дополнительном бюджете, направленном на оказание помощи пострадавшим от пандемии коронавируса.

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