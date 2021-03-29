Лесосибирск, Красноярский край, , 08:34 — REGNUM Имам мечети предстанет перед судом в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 29 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, он обвиняется в склонении людей к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма. Также имама осудят за склонение девушки к половому сношению путём шантажа.

В ведомстве уточнили, что дело против 35-летнего имама мечети в городе Лесосибирске было возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из краевого УФСБ.

По версии следствия, с 1 января 2016 года по 5 мая 2017 года мужчина, поддерживающий идеологию террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проводил в своей квартире религиозные собрания. Он склонил двух жителей края, принимавших участие в собраниях, к помощи террористам, а именно к размещению публикаций и комментариев в интернете, направленных на публичное оправдание терроризма. Впоследствии жители края были привлечены за это к уголовной ответственности.

Кроме того, в июне 2019 года в Лесосибирске обвиняемый понуждал 24-летнюю девушку к интиму. При этом он шантажировал девушку тем, что раскроет родственникам компрометирующие сведения о её частной жизни.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре 25-летний житель Мегиона обвиняется в финансировании терроризма.

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