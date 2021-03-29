Новосибирск, , 08:33 — REGNUM В Новосибирской области набирает обороты коррупционный скандал, главными фигурантами которого являются начальник и некоторые сотрудники Территориального управления автодорог (ТУАД). Как сообщает 29 марта пресс-служба Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР, по итогам внесения соответствующего представления в областное правительство, за допущенные два работника уволены, еще трое привлечены к дисциплинарной ответственности. Также своей должности лишился начальник управления дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

По данным следствия, речь идёт о взятках за прием работ по укладке асфальта ненадлежащего качества в размере 5,1 млн рублей, которые чиновник принимал за «общее покровительство» в сохранении ранее заключенных и заключении новых госконтрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог региона.

Напомним, в производстве Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР находится дело в отношении замминистра транспорта региона, который был задержан 19 марта и также отправлен судом в СИЗО, ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).