Москва, , 08:32 — REGNUM С апреля 2021 года в России изменяется порядок назначения выплат семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Новый механизм их назначения разработало Министерство труда и социальной защиты РФ.

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Теперь, согласно внесённым изменениям в проект постановления с правилами назначения пособий на детей от трех до семи лет, которые начнут действовать с 1 апреля этого года, процедура станет более адресной. Новые правила позволят отделить истинно нуждающихся граждан от тех, кто только формально попадает в категорию бедных, сообщает газета «Известия».

При определении уровня доходов будут учитываться не только прямые доходы, но и недвижимое и движимое имущество, в том числе дачи, гаражи, мотоциклы, трактора и лодки, а также пенсии, стипендии, алименты, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности. Сбережения в банковских вкладах также учитываются при расчёте нуждаемости.

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Однако, по новым правилам, доли в собственности, которые составляют треть или меньше от площади квартиры или дома, а также размер участка до 1 га, если он расположен в сельской местности, не будут учитываться при расчёте нуждаемости. в случае земельных наделов не учитываются также дальневосточные гектары.

В Минтруда РФ полагают, что в большинстве случаев семья получит выплаты по новым правилам в конце апреля — начале мая. Размер выплат будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Так, выплаты будут составлять 50% от прожиточного минимума (ПМ), 75% от ПМ и 100% от ПМ, исходя из того, сколько семье не хватает для выхода из бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет, были введены указом президента РФ Владимира Путина с 1 января 2020 года и начались с 1 июня прошлого года. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

В ноябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что общая сумма средств резервного фонда на выплаты семьям с детьми в 2020 году превысит 123 млрд рублей.