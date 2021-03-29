Кишинёв, , 08:34 — REGNUM В Молдавии в течение суток 28 марта выявили 861 случай заражения коронавирусом в ходе 3090 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 226 521 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 201 769 человек, в том числе 2032 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4376 пациентов с COVID-19, из которых 339 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4827 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 42 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1674 случая заражения коронавирусом в результате проведения 4417 тестов. Выздоровевшими врачи признали 2114 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии в рамках мер по профилактике пандемии ввели правила посещения культовых сооружений. В них между посетителями должно быть не менее двух метров, на входе обязательно измерять температуру тела.

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